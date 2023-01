"On a des limites" : cette folle demande sexuelle à laquelle Amandine Pellissard a dit non malgré les 10 000 euros proposés

Ces derniers jours, Amandine Pellissard ne cesse de défrayer la chronique. Celle, qui a été la star de Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1, a décidé de se reconvertir dans le X en ce mois de janvier 2023.

Amandine Pellissard a réagi à la polémique dans TPMP le jeudi 19 janvier 2023 sur C8. En présence de son mari, Alexandre, elle a tenu à répondre à ses détracteurs. L'ex-star de Familles nombreuses s'est aussi livrée à quelques révélations. Elle a dévoilé combien lui rapportait vraiment ses activités sur MYM.

L'incroyable révélation d'Amandine Pellissard dans TPMP

Parallèlement à des tensions avec certains chroniqueurs de TPMP, Amandine Pellissard a confié avoir reçu une incroyable proposition. Elle a révélé qu'un individu lui avait proposé 10 000 euros pour une nuit. "J'ai refusé et c'était il y a trois jours", a-t-elle précisé.

Alors que Delphine Wespiser s'est vue proposer une importante somme d'argent pour devenir escort, Amandine Pellissard a assuré qu'elle avait des limites. La mère de huit enfants a martelé que ses activités sur MYM la rendait heureuse avec Alexandre. "On est heureux ensemble et de donner du bonheur aux gens", a-t-elle souligné.

Le couple Pellissard a-t-il des limites ?

"Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Effectivement, il y a un principe qui est l'offre et la demande. Néanmoins, on a des limites. On nous propose des choses qui ne sont pas faisables pour nous, notamment l'échangisme. On fréquente le village du Cap d'Agde depuis des années. On n'a jamais pratiqué l'échangisme", a argué Amandine Pellissard.

"On nous a proposé des choses.... Et même il y a trois jours, le mec qui proposait 10 000 euros, mais non, en fait. Personne ne touche mon mari ! Personne ne me touche à part lui ! Cela rentre dans une case qui nous rend épanouis", a conclu Amandine Pellissard, tout en soulignant éduquer ses enfants dans un esprit de liberté de parole et de pensée.