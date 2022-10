"Nous vous l'avons caché" : une tribu de Familles nombreuses va accueillir son 9ème enfant

Emilie et Franck Fanich sont déjà parents de 8 enfants, 6 filles (Niya, Maïly, Édène, Naële, Eïmi et Ava) et 2 garçons (Mijh et Ali). C'est en mars 2022 que la famille Fanich a annoncé son départ de Familles nombreuses. "Comme vous, on aurait aimé continuer l'émission, a confessé le couple. Mais malheureusement, nous n'avons pas la mainmise là-dessus (...) Peut-être qu'on reviendra plus tard, certaines familles partent et reviennent, mais nous, on ne sait pas encore" avaient confié les deux amoureux lors d'une live.