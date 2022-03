Justine Cordule (Familles nombreuses, la vie en XXL) maman : le visage et le prénom de son 7ème enfant dévoilés

Tandis que certaines familles de Familles nombreuses, la vie en XXL se taclent sur les réseaux sociaux (coucou les Pellissard et les Gayat), d'autres restent loin des clashs et font parler pour des nouvelles beaucoup plus positives. Comme par exemple avec la naissance d'un nouveau bébé. Après la venue au monde du 8ème enfant des Gonzalez, ce sont les Cordule qui viennent de vivre un nouveau bouleversement. Ce samedi 12 mars 2022, Justine Cordule a annoncé à ses abonnés la naissance de son 7ème bébé sur Instagram. La célèbre maman a décidé de garder le suspense pendant quelques jours sur le prénom de son enfant, voulant savourer ces premiers jours en famille. Fin du suspense !

La nouvelle petite fille du clan Cordule s'appelle...

Ce lundi 14 mars, Justine Cordule a levé le voile sur le prénom et sur le visage de sa petite fille. Après l'avoir cachée en story pendant le week-end, la maman de Familles nombreuses, la vie en XXL a posté des jolies photos de naissance sur Instagram pour présenter sa fille aux téléspectateurs. Et après Cloé, Lila-Rose, Timéo, Lubin, Toan et Tom, Justine et Steeve Cordule ont choisi le prénom Lyson pour leur 3ème fille.