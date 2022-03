Justine Cordule (Familles nombreuses, la vie en XXL) maman : son 7ème enfant, une petite fille, est né !

Une grossesse riche en inquiétude

Quelques jours avant l'accouchement, Justine Cordule n'a pas caché son inquiétude. Alors que le terme de sa grossesse était fixé au 11 mars 2022, et que la petite ne semblait pas vraiment décidée à sortir, le sujet d'une possible césarienne a donc logiquement été évoqué sur ses réseaux sociaux, ce qui n'a pas du tout plu à la mère de famille. "Pour les personnes qui m'envoient des messages tellement rassurants, tellement agréables... En me disant : 'Beh césarienne !' Mais pourquoi, en fait ?," a-t-elle demandé en story Instagram le 10 mars, avant d'ajouter :"Je suis toujours allée jusqu'au Jour J".

La maman de sept enfants n'a pas caché ses craintes concernant une éventuelle césarienne. "C'est quelque chose que je redoute énormément... Donc la prochaine fois, évitez de me dire ça". Elle a aussi précisé qu'elle n'avait rien contre cette procédure, "Pour moi, une césarienne ça reste un accouchement, ça reste un moment de bonheur", mais qu'elle était atteinte de "la phobie de l'hôpital, des chirurgies, des piqûres".

Heureusement pour Justine Cordule, sa fille est bien venue au monde par voie naturelle et elle se porte à merveille. On adresse toutes nos félicitations à la famille Cordule !