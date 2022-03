Justine Cordule (Familles nombreuses) "redoute" une césarienne, ses craintes avant son accouchement

La famille Cordule s'apprête à s'agrandir. Dans quelques jours, Justine et Steeve - dont on peut suivre le quotidien dans l'émission Familles nombreuses - la vie en XXL (TF1), accueilleront en effet leur septième enfant. Un événement qui fait la joie du couple même si la future naissance commence progressivement à inquiéter la célèbre maman.

Justine Cordule effrayée par la césarienne

Alors que le terme de sa grossesse est fixé au 11 mars 2022, le bébé ne semble toujours pas pressé de sortir. De fait, le sujet d'une possible césarienne se retrouve logiquement au centre de toutes les discussions, ce qui ne fait pas du tout plaisir à Justine Cordule.

"Pour les personnes qui m'envoient des messages tellement rassurants, tellement agréables... en me disant : 'Beh césarienne !' Mais pourquoi, en fait ?, a-t-elle déploré lors d'une story publiée sur Instagram. Je suis toujours allée jusqu'au Jour J".

De quoi comprendre qu'il s'agit d'un sujet tabou pour la jeune femme ? Absolument. Elle ne l'a pas caché, "C'est quelque chose que je redoute énormément... Donc la prochaine fois, évitez de me dire ça". Si elle n'a rien contre la procédure en elle-même, "Pour moi, une césarienne ça reste un accouchement, ça reste un moment de bonheur", elle a en revanche précisé être atteinte de "la phobie de l'hôpital, des chirurgies, des piqûres". Un léger handicap quand vient l'heure d'accoucher...

Des naissances toujours précises

Heureusement pour Justine Cordule, elle semble être protégée par une bonne étoile. Afin de faire taire les mauvaises langues et se rassurer dans le même temps, elle a tenu à rappeler que sa (longue) grossesse actuelle n'était en rien une surprise. Au contraire, tous ses enfants sont jusqu'à présent "nés jours J" et elle n'a même "jamais eu de contractions à la maison pour annoncer le travail".

Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, soit elle a perdu les eaux à la maternité, soit l'accouchement a été déclenché sur place d'une façon plus douce lors de ses six premières naissances. Bref, merci à l'inventeur de la césarienne, mais non merci !