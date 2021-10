Justine Cordule (Familles nombreuses) : une 7ème grossesse en danger ? "Tout s'est effondré"

Déjà maman de 6 enfants, Justine Cordule - que l'on peut suivre quotidiennement dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1), a annoncé cet été être de nouveau enceinte. Un événement inattendu, mais qui a néanmoins rapidement fait la joie de toute la famille.

"Voici notre surprise... Nous sommes très heureux en ce moment de vous faire savoir que notre famille nombreuse va s'agrandir pour notre plus grand bonheur. Les frères et soeurs sont heureux" déclarait-elle notamment sur Instagram en août dernier.

Une grossesse compliquée pour Justine Cordule ?

Malheureusement, après la joie d'accueillir une petite fille, c'est l'inquiétude qui s'empare aujourd'hui de la tribu. La raison ? Cette 7ème grossesse pourrait finalement ne pas se dérouler comme prévu. C'est en tout cas ce que vient de laisser entendre Justine Cordule dans un nouveau message publié sur ses réseaux sociaux ce samedi 30 octobre 2021.

"Hier nous sommes allés à la seconde échographie. L'échographie où vous prenez plaisir car bébé est formé. L'échographie 3d est normalement magnifique" a-t-elle déclaré dans un premier temps. Or, si cet événement a permis à Justine et son mari de faire une première rencontre émouvante avec le bébé, "Nous avons pu voir notre princesse. Une petite princesse bien costaud. Elle mesure 28cm et pèse 520g. La petite est très souple aussi", il a ensuite été suivi d'un moment plus inquiétant.

"Là, tout s'est effondré"

"Après plusieurs dizaines de minutes, notre sage femme nous dit 'Tout va bien mais...'. Donc là, tout s'est effondré, a confié Justine Cordule. Elle a envoyé directement les documents à la maternité pour la prise de rdv au plus vite. On est donc dans l'attente."

Pour l'heure, la maman ne souhaite "pas rentrer dans les détails" des possibles problèmes liés au bébé, car elle veut "être positive" et "ne pas recevoir des diagnostics positifs ou négatifs" des nombreuses familles parmi ses abonnés. "Chaque cas est différent" a-t-elle en effet rappelé afin de justifier ce choix.

Malgré tout, elle ne l'a pas caché, sa famille vit actuellement dans l'attente et l'angoisse d'une véritable mauvaise nouvelle, "Nous attendons l'appel de la maternité pour une échographie approfondie". Une confession touchante qui, on l'espère, débouchera sur une happy ending. Courage à tout le monde.