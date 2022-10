Accusée de tuer la planète à cause de ses enfants, une mère de Familles nombreuses s'énerve

On ne sait pas si la fin du monde approche, mais l'été que l'on vient de passer nous a clairement rappelé que le dérèglement climatique annoncé depuis des années était officiellement lancé. Aussi, pendant que certains décident de boycotter la Coupe du Monde 2022 au Qatar (annoncée comme une bombe écologique) et que d'autres scrutent et critiquent le comportement égoïste de ces milliardaires qui font des trajets de 10min en jet privé pour se taper un resto ou aller acheter du pain à la boulangerie, d'autres encore s'en prennent... aux candidats de Familles nombreuses - la vie en XXL.

Une famille qui tue la planète ? Coup de gueule de Delphine Colas

Ce dimanche 9 octobre 2022, Delphine Colas - la mère de six enfants découverte dans l'émission de TF1, a en effet profité de son compte Instagram pour dévoiler sa frustration à la suite d'un nouveau message privé reçu, dernier d'une longue liste, et sa lassitude face aux critiques dont elle et ses proches peuvent faire l'objet depuis quelques mois.

"[Dans ce message] la personne me dit 'C'est quoi ce truc avec les cathos de faire plein d'enfants alors que la Terre s'étouffe ?' Outre le fait que cette dame n'est pas très très polie, je trouve que ce sont des propos quand même assez discriminants", a-t-elle dans un premier temps déploré, avant d'ajouter, "Je suis toujours assez surprise de voir que dans cette société on se permet de parler des cathos avec vachement de mépris, je suis pas sûre qu'elle se permette de dire ça sur d'autres religions."

Puis, après avoir confessé que les catholiques avaient effectivement "énormément de respect pour la vie et quelque part croient en la vie" - d'où le fait qu'ils font potentiellement plus d'enfants, la compagne d'Olivier n'a pas masqué sa colère en découvrant de tels jugements sur sa famille : "Je trouve que le message de cette dame est représentatif de la société actuelle, sous couvert d'écologie les gens se divisent, il y a un espèce de discours moralisateur écolo complètement absurde".

La mère de famille et les valeurs inculquées

A en croire ses propos, même si les familles nombreuses consomment forcément plus et ont donc un bilan carbone plus lourd que d'autres tribus plus modestes, critiquer le choix de faire beaucoup d'enfants serait prendre le problème à l'envers : "J'ai déjà eu ce débat dans ma famille. Je réponds souvent aux personnes qui ont ce genre de propos que oui, je crois en l'humanité, j'ai beaucoup de respect pour les êtres humains, mais c'est pas parce qu'on ne fait plus d'enfants et qu'il n'y a plus d'humanité qu'on va sauver la planète. Au contraire, pour moi la solution viendra des humains". En bref, il faudrait au contraire soutenir sa grande famille car l'une de ses progénitures finira peut-être pas sauver le monde.

Enfin, consciente que ses propos ne suffiront pas à faire taire les mauvaises langues, elle a tout de même tenu à préciser qu'elle faisait en sorte "d'inculquer des valeurs à [ses] enfants" pour "qu'ils ne soient pas des boulets pour la société". "Je suis loin d'être quelqu'un qui s'en fiche de la planète, a-t-elle rappelé, mais qu'on vienne faire culpabiliser les familles nombreuses parce que l'empreinte carbone de leurs enfants va tuer le monde, franchement, non."

Pour l'anecdote, elle a également tenu à livrer un petit argument supplémentaire imaginé pour faire accepter l'existence de ses enfants : "Ils paieront aussi vos retraites". Dommage pour elle, Emmanuel Macron et Edouard Philippe souhaitent mettre fin à cette même retraite...