Laëtitia Servières (Familles nombreuses) maman : son 9ème enfant avec Sébastien est né !

Une naissance qui était très attendue par toute la famille et par les abonnés du couple ! Sur Instagram, Laëtitia Servières offrait même un décompte avant la naissance. "Nous avons hâte de te rencontrer petit bébé d'amour. Nous t'attendons tous avec impatience. Les derniers jours avant terme sont excitants et stressants à la fois. (...) Chaque jour, se demander si bébé sera dans nos bras avant que la journée se termine. On ne contrôle rien, et quand faut y aller faut y aller." a posté la maman quelques jours avant la naissance de son 9ème enfant. Félicitations !