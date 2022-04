Familles nombreuses, la vie en XXL : une maman enceinte de son 9ème enfant

En légende, la maman a déclaré à propos de la future naissance de son bébé : "Les plus belles choses arrivent dans de petits paquets, emballés dans la joie, remplis de bonté et envoyés avec amour. Nous sommes fiers d'annoncer l'arrivée de notre bébé prévue début juillet". Et dans sa story Instagram, elle a révélé être allée "au labo pour le test du diabète".

>> Familles nombreuses, la vie en XXL : après les Fanich, une autre famille culte quitte l'émission de TF1 <<

Laëtitia Servières et Sébastien Servières sont déjà les heureux parents de 8 enfants (6 filles et 2 garçons) : Maéva (17 ans), Maelys (15 ans), Mandy (12 ans), Lenny (10 ans), Manaëlle (8 ans), Melia (6 ans), Milyana (3 ans) et Léo (1 an et demi).

"Les enfants étaient ravis, ils sautaient de joie à l'idée de passer à la télé"

Avant d'arriver dans Familles nombreuses, la vie en XXL et d'annoncer sa grossesse, la maman s'était confiée à Au Féminin sur sa famille. "On est une famille très soudée, on aime passer beaucoup de moments ensemble, dès qu'il manque quelqu'un dans la maison, on le ressent fortement" avait-elle expliqué, "Les enfants étaient ravis, ils sautaient de joie à l'idée de passer à la télé, de montrer leur famille et de vivre cette expérience. Au-delà de ça, le rendu à la télé est sublime et ça va nous laisser de très beaux souvenirs et c'est génial".