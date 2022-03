Familles nombreuses, la vie en XXL : après les Fanich, une autre famille culte quitte l'émission de TF1

Il y a quelques jours, Franck et Emilie Fanich ont profité de leurs réseaux sociaux pour annoncer une triste nouvelle : ils ne feront pas partie de la prochaine saison de Familles nombreuses, la vie en XXL : "Comme vous, on aurait aimé continuer l'émission, a confessé le couple. Mais malheureusement, nous n'avons pas la mainmise là-dessus."

Clap de fin pour les Orgeval

Une déception pour les téléspectateurs qui s'étaient rapidement attachés à eux, d'autant plus qu'ils devront également dire au revoir à un autre couple. Et pour cause, alors que la famille Orgeval est particulièrement proche des Fanich, elle aussi ne sera plus présente à l'écran lors de la saison 5.

Ce vendredi 18 mars 2022, Kevin Orgeval - le compagnon de Louise et père de 6 enfants, a profité d'une session de questions / réponses pour officialiser le départ de sa tribu. A la question, "Vous arrêtez les familles nombreuses ?", le patriarche a tout simplement répondu, "Tout à fait. Pour l'instant, nous ne sommes pas reconduits."

Nouveau bébé en projet ?

Néanmoins, il l'a promis, lui et ses proches ne comptent pas quitter nos écrans pour autant. Tandis que Franck Fanich et Louise Orgeval préparent un projet musical, Kevin a de son côté rappelé qu'ils ne fermeront pas leur porte au public, "Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux".

Surtout, il n'est pas impossible que TF1 redevienne très rapidement intéressée par cette famille. La raison ? Interrogé sur un potentiel projet de nouveau bébé, Kevin Orgeval a déclaré avec humour, "Bah on serait obligés de refaire une photo. Nan, c'est pas en projet, mais qui sait ?". De quoi surprendre Louise, qui a répondu, "Ah bon ?", et nous rappeler combien ce couple est attachant.