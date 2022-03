Familles nombreuses, la vie en XXL : une tribu quitte l'émission et ce n'était pas son choix

C'est peu dire que Franck et Emilie Fanich ont créé la surprise ce jeudi 17 mars 2022. Alors que leur famille est apparue pour la première fois dans Familles nombreuses, la vie en XXL il y a près de six mois, les parents de huit enfants viennent d'annoncer sur Instagram qu'il était déjà l'heure pour eux de quitter l'émission de TF1.

La famille Fanich quitte l'émission de TF1

A l'occasion d'un live organisé sur leur compte, Franck et Emilie - qui ne sont plus apparus à l'écran depuis déjà une semaine, ont en effet révélé que l'équipe du programme avait arrêté de les suivre. Et visiblement, ce n'était pas leur décision. "Comme vous, on aurait aimé continuer l'émission, a confessé le couple. Mais malheureusement, nous n'avons pas la mainmise là-dessus."

Malgré tout, si les deux parents n'ont pas dévoilé la raison de cette fin d'aventure précoce, celle-ci ne semble pas être liée à un clash avec la production. Au contraire, même si rien ne semble se diriger vers ça pour le moment, ils ont tout de même tenu à ouvrir la porte à un futur retour, "Peut-être qu'on reviendra plus tard, certaines familles partent et reviennent, mais nous, on ne sait pas encore".

De la télé à YouTube

Quoi qu'il en soit, on vous rassure, la famille Fanich ne compte pas abandonner ses nouveaux fans aussi facilement. Au contraire, Franck et Emilie ont récemment lancé leur propre chaîne YouTube avec pour ambition de continuer à mettre en scène leur quotidien. A ce jour, seul un clip musical est disponible sur la chaîne, mais les parents comptent bien passer à la vitesse supérieure dans les semaines à venir, "La prochaine vidéo (...) sera un home tour de la maison. (...) On vous réserve de jolis épisodes de notre vie quotidienne sur YouTube. Comme ça, on ne perd pas le fil."

Et qui sait, cela motivera peut-être l'équipe de TF1 à revenir.