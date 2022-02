Louise Orgeval (Familles nombreuses) et la trisomie 21 de sa fille : une adoption réfléchie et importante

Petit événement dans Familles nombreuses : la vie en XXL. Quelques semaines après l'apparition des Vantorre au sein de l'émission de TF1, c'est une nouvelle famille qui rejoint l'aventure ce mercredi 2 février 2022, à savoir... les Orgeval. Au programme ici ? Louise (enseignante dans un lycée professionnel) et Kévin (ambulancier au SMUR) sont les heureux parents de six enfants prénommés Mano (14 ans), Swann (13 ans), Mia (10 ans), Loucio (8 ans), Oscar (5 ans) et Noée (17 mois). Attention, ces âges sont ceux qu'ils avaient au début du tournage.

La famille Orgeval prête à sensibiliser sur la trisomie 21

Une nouvelle famille qui devrait apporter beaucoup de fraîcheur, de dynamisme et de joie de vivre à l'écran, mais qui permettra également à l'émission d'aborder deux sujets importants : l'adoption et le handicap. Et pour cause, Noée - la petite dernière de cette belle tribu, possède un parcours particulier. Adoptée par le couple Orgeval en avril 2020, cette petite fille est également porteuse de trisomie 21.

Un geste fort de la part des deux parents, pour qui offrir une véritable chance à un tel enfant était une évidence depuis le début. "Nous avions déjà quatre enfants biologiques. Nous nous sommes orientés vers la trisomie 21, a récemment confié la mère de famille lors d'un live organisé sur Instagram. On s'est beaucoup renseigné. On a lancé et déposé un dossier au conseil général."

Une adoption importante pour le couple

Face aux interrogations des internautes, elle l'a ensuite assuré, ce projet n'a pas été lancé sur un coup de tête à l'époque. Premièrement, le couple est auparavant passé par un long processus dans l'espoir d'obtenir la garde de Noée, "On a fait neuf mois d'évaluation de psychologue et assistante sociale et nous avons eu un agrément dans tous les départements en France pour un bébé porteur de trisomie 21". Deuxièmement, cette envie d'une telle adoption a toujours été ancrée en elle.

A l'occasion de son portrait réalisé pour TF1, Louise Orgeval confie notamment ceci : "Ma mère a toujours travaillé auprès d'enfants malades ou handicapés. Elle m'a sensibilisée au monde du handicap." Et aujourd'hui, c'est auprès de millions de téléspectateurs qu'elle souhaite prendre le relai et espère éveiller les consciences de tout le monde.

Une enfance comme les autres pour Noée

A travers Familles Nombreuses - La vie en XXL, Louise et Kévin vont en effet profiter de la présence des caméras pour dévoiler - entre autres choses, à quoi ressemble le quotidien de parents d'un bébé porteur de trisomie 21 et comment un tel enfant peut s'épanouir et se développer positivement quand il est entouré d'amour.

Et bien entendu, Louise Orgeval n'a pas attendu les caméras de TF1 pour mettre cette sensibilisation en pratique. On peut le découvrir sur Instagram, en plus de considérer Noée comme n'importe quel autre enfant à travers des séances photos particulièrement mignonnes, elle se met régulièrement en scène au côté de sa fille dans différentes vidéos musicales afin de partager au plus grand nombre l'intérêt de la langue des signes. Le genre de vidéos qui redonnent le sourire !