Familles nombreuses : les Orgeval se dévoilent avec leurs 6 enfants dont un bébé porteur de trisomie

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, vous pouvez suivre le quotidien de plusieurs familles. Parmi elles, on retrouve les Jean Zéphirin et leurs sept enfants, les Dunand et leur tribu de sept, Souad et Mario Romero et leurs cinq enfants tous passionnés de foot, les Saffré, heureux couple avec dix enfants à la maison, et enfin, Emilie et Franck Fanich et leurs sept enfants. Et dans les prochains jours, les téléspectateurs pourront découvrir la vie de deux nouvelles familles : les Orgeval et les Vantore.

Elles rejoignent le quotidien d'Amandine Pellissard et de son mari qui espèrent avoir un 9eme enfant et d'Ambre Dol, qui avait récemment poussé un coup de gueule sur Instagram après que sa fille Jade ait été hospitalisée.

Deux nouvelles familles rejoignent le casting

C'est dans la nouvelle bande-annonce de l'émission que les fans de l'émission ont pu découvrir les visages des nouvelles familles. On rencontre alors les Vantore qui viennent tout droit Martinique pour participer à l'émission diffusée sur TF1 : "On déménage, on quitte toute une vie. Cela va être un changement radical pour toute la famille".

Mais ce n'est pas tout, les Orgeval et leurs 6 enfants vont également rejoindre l'aventure. Ils avaient relayé l'information sur les réseaux sociaux en octobre dernier : "On vous dévoile notre grand secret ??? Et bien voilà, c'est enfin officiel, nous participons à l'aventure Familles nombreuses : la vie en XXL. Bon, il va falloir être très patients, on n'arrive pas tout de suite".