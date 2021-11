Ambre Dol (Familles nombreuses, la vie en XXL) : sa fille Jade hospitalisée, "Faut rester positifs"

Familles nombreuses, la vie en XXL : Ambre Dol donne les détails de l'hospitalisation de sa fille Jade

Le quotidien d'Ambre Dol, son mari Alexandre Dol et ses enfants sont à suivre dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Mais la maman partage aussi des moments de vie avec sa communauté sur les réseaux. Dans sa story Instagram, elle a révélé qu'un de ses enfants a été hospitalisé. En effet, Jade (15 ans) a dû aller à l'hôpital à cause de maux et d'une grosse fièvre qui ne baissait pas malgré la prise de Doliprane.

"Elle avait très mal dans le dos et dans le ventre. Ils lui ont fait un bilan sanguin qui montre une grosse inflammation qui à priori est bactérienne. Elle nécessite une antibiothérapie par voie veineuse. Il lui ont fait un scanner et on voit une infiltration au niveau du colon droit. Et on ne sait pas exactement à quoi c'est dû. Donc je vais voir avec le gastro qui doit passer" a expliqué Ambre Dol.

"Le diagnostic on va le savoir plus tard, avec une coloscopie. Il faut la faire comme elle a le colon qui est inflammé, il y a un risque de perforation. On en saura plus plus tard mais je suis positive" a précisé la mère de famille, dont l'époux Alexandre Dol a souvent été critiqué sur son rôle de beau-père et a même dû démentir des rumeurs honteuses de pédophilie.

Jade sortie de l'hôpital, sa maman donne de ses nouvelles sur son état de santé

Dans sa story Instagram toujours, Ambre Dol a donné des nouvelles de sa fille après son passage à l'hôpital et en attendant les résultats des examens. "Jade a moins mal, la fièvre persiste" a-t-elle déclaré, "Elle est bien entourée. Faut rester positifs. Je vous tiendrai au courant".

Et rapidement, la mère que vous pouvez voir dans Familles nombreuses, la vie en XXL a donné des "petites nouvelles de Jade" en postant une conversation par messages entre elle et sa fille. "Il me tarde de revenir demain" a envoyé la maman, ce à quoi Jade lui a répondu : "T'inquiètes pas, moi aussi".

"Ne vous inquiétez pas elle est avec son papa depuis cette après-midi" a-t-elle précisé, "ça m'a permis de faire une coupure pour voir les autres enfants. Ma tête est ailleurs j'ai besoin d'être auprès d'elle. J'y retourne demain matin".