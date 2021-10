Famille Dol (Familles nombreuses): Alexandre honteusement accusé de pédophilie, Ambre contre-attaque

La famille Ambre au centre des critiques

La vie de Ambre et Alexandre Dol, récemment victimes d'un accident de la route, a totalement changé depuis leurs premiers pas dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Malheureusement, comme l'a confié la maman de Joaquim, Winona, Jade, Maëlys et Lizandro auprès de Télé-Loisirs, leur nouvelle célébrité leur a peut-être apporté beaucoup de belles choses, mais elle est également à l'origine de moments nettement moins drôles.

Parmi les situations les plus compliquées à gérer au quotidien, on retrouve notamment les critiques adressées à Alexandre sur les réseaux sociaux vis-à-vis de son rôle de beau-père. Interrogée sur ce problème, Ambre a confessé qu'elle et son compagnon étaient désormais contraints de mettre en place une organisation très spéciale : "Alexandre s'en occupe beaucoup moins des réseaux sociaux. Il a son compte Instagram comme moi mais des fois, je le gère aussi pour lui". La raison d'une telle gestion ? "Il me laisse gérer toute seule parce qu'il aurait l'insulte facile. Il ne se prendrait pas la tête. Cela serait clair et net".

Alexandre honteusement accusé de pédophilie sur les réseaux sociaux

Il faut dire aussi que son mari ne serait pas seulement victime de quelques moqueries stupides que l'on retrouve habituellement sur Twitter ou Instagram. A en croire les propos de Ambre Dol, il serait au contraire la cible d'horribles mensonges et sous-entendus sur certains groupes Facebook, la faute à sa bonne entente avec Jade et Maëlys.

"Ils y parlaient de pédophilie et d'inceste, a déploré la candidate de l'émission, qui n'a cependant pas caché avoir directement contre-attaqué pour défendre sa famille, Je suis allée à la gendarmerie. On m'a reçu et écouté et on m'a dit que ça allait prendre beaucoup de temps, qu'il fallait retrouver les personnes, que c'était de la diffamation publique".

Pour l'heure, l'affaire est encore loin d'être réglée, "J'ai compris que cela serait compliqué", mais selon Ambre, les conséquences de ces rumeurs se feraient déjà ressentir au sein de son clan, et plus particulièrement auprès de ses filles, "Elles étaient touchées quand je recevais des critiques. Elles étaient agacées. J'ai expliqué que l'on n'était pas dans le pays des Bisounours et que certaines personnes avaient des vies tristes et qu'ils se donnaient de l'importance derrière leur écran". On comprend également mieux pourquoi Alexandre ne souhaite pas d'autre enfant aujourd'hui.

Pour rappel, la diffamation publique est punissable par une amende de 12 000 €. Selon les cas, les peines peuvent aller jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende.