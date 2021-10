Ambre Dol (Familles nombreuses) prête à se faire stériliser ? "Je parlais de ligature de trompes"

Le concept de Familles nombreuses, la vie en XXL est dans son titre : l'émission de TF1 suit tout simplement le quotidien de différentes familles au nombre d'enfants impressionnant. Un programme qui nous permet de découvrir un envers du décor pas toujours très joyeux et simple pour ces tribus, mais qui ne nous montre pas tout.

Ambre Dol a pensé à se faire stériliser

Ainsi, c'est au détour d'une interview accordée à Gala que Ambre Dol - la maman de 5 enfants (Joaquim, Winona, Jade, Maëlys et Lizandro), a confessé avoir sérieusement pensé à la stérilisation à la suite de la naissance de sa petite dernière, "Après Winona, j'ai dit j'en veux plus, je parlais même de ligature de trompes. Je disais non non, c'est terminé".

La raison d'une telle réflexion ? La compagne d'Alexandre l'a révélé, cette naissance a été difficile à assumer, la faute à un épuisement accru entre l'attention nécessaire à l'enfant, son métier d'infirmière urgentiste et sa nouvelle célébrité à gérer sur les réseaux sociaux. "En fait, quand j'ai eu Winona je me suis dit plus jamais d'enfants parce que Winona a galéré avec ses nuits et que j'étais quand même assez épuisée l'année dernière", a révélé donc Ambre Dol, qui a ensuite ajouté, "J'ai géré pas mal de choses, Instagram, les placements de produits, donc j'ai amplifié mon temps de travail".

Une envie de bébé de retour

Malgré tout, elle ne l'a pas caché, le temps a fait son effet et cette envie de stérilisation s'est finalement estompée au fil des années, "Je suis vraiment faite pour avoir des enfants, je dois avoir un périnée et un utérus en béton". De quoi comprendre qu'un nouveau bébé pourrait donc prochainement rejoindre la famille ? Pas du tout. Si elle ne serait pas contre une nouvelle grossesse, "Là franchement, ça me chatouille", elle l'a rapidement assuré, ce n'est pas le cas de tout le monde à la maison, "Mais il faut être deux pour le vouloir et, en vrai, Alex n'en a pas envie".

Tant pis pour les rêves d'une équipe de football. En revanche, pour le futsal c'est désormais possible !