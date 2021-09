Ambre Dol (Familles Nombreuses...) : "C'est difficile d'accepter que je ne porterai plus la vie"

Si vous ne le saviez pas encore, les Dol, de Familles nombreuses, la vie en XXL, forment une famille recomposée : Ambre était déjà maman de 3 enfants, Jade, Maëlys et Lizandro, lorsqu'elle a rencontré Alexandre. Le couple a ensuite eu deux bébés ensemble, mais aucune différence n'est faite entre chaque bout de chou. Alexandre reçoit quand même des critiques pour se montrer parfois distant avec Lizandro, Maëlys et Jade. Des critiques auxquelles il a répondu : "Je resterai impliqué dans leur vie et ça même quand ils auront pris leur envol !" Voilà qui a le mérite d'être clair !

Un autre enfant pour Ambre et Alexandre Dol ?

Toute la petite famille ne manque d'ailleurs pas de partager son bonheur sur les réseaux sociaux, mais aussi ses moments un peu plus difficiles. Pour preuve, Ambre Dol, qui s'est mariée à Alexandre en juillet 2021, a dévoilé, sur Instagram, être triste à l'idée qu'elle n'aurait pas de sixième enfant : "Il est difficile pour moi d'accepter que je ne porterai plus la vie... J'essaye de me faire une raison !!! Le désir de maternité est bien présent ! Je me réveille parfois à 4h du matin en y pensant. Mais j'ai passé une année difficile. J'étais vraiment très fatiguée et je me dis qu'un enfant en plus ça risque de m'achever avec le rythme de travail que j'ai." Ambre est pourtant encore en âge de devenir maman (elle n'a que 36 ans), mais sa vie actuelle ne lui permet pas d'agrandir la famille.