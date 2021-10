Ambre et Alexandre Dol (Familles nombreuses) blessés dans un accident : ils donnent des nouvelles

"On s'est fait mal partout et on s'est fait bien peur"

Il faut dire que les internautes ont été nombreux à avoir peur pour Ambre Dol et Alexandre Dol. Dans sa story Instagram, la mère de famille avait dévoilé une photo d'une radio de son époux Alexandre Dol, qui avait récemment répondu aux critiques sur son rôle de beau-père. "La journée ne s'est pas vraiment passée comme prévu" avait prévenu celle que vous pouvez suivre dans Familles nombreuses, la vie en XXL. "Une tête de radiale en moins pour Alexandre Dol", "Alex s'est cassé la tête radiale" avait déclaré Ambre, qui est l'un des os de l'avant-bras.

"On a eu un petit accident de moto hier. On s'est fait mal partout et on s'est fait bien peur. Surtout moi. Peut-être parce que dans mon travail je vois ces accidents de moto où pas tous en sortent indemne" avait-elle précisé, "Au final Alex a mal au bras forcément, un petit peu à la hanche. Et moi, c'est la hanche. J'ai une belle brûlure dessus" "Ne vous inquiétez pas".