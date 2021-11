Ambre Dol (Familles nombreuses) pousse un coup de gueule : "Je ne suis pas aussi débile"

Familles nombreuses, la vie en XXL : "Je suis une maman avant tout" mais "je continue aussi mon travail sur Insta"

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, vous pouvez suivre plusieurs familles, dont celle d'Ambre Dol. La maman a récemment révélé que sa fille Jade était hospitalisée. Elle est donc allée la voir à l'hôpital, en se filmant là-bas avec son enfant dans sa story Instagram. Et elle a aussi posté une vidéo pour un placement de produit, ce qui lui a valu une critique en message privé. "Très chère abonnée je te merde" a répondu Ambre Dol avec un émoji caca, toujours dans sa story. "Elle vient de m'écrire sur le post que je viens de mettre en me disant que ma fille me manquait mais que ça m'empêchait pas de faire des placements de produits à ses côtés" a-t-elle révélé.

"Je voudrais justement vendre une bouteille d'Ice Tea, avec Ambre60, vous avez 60% de remise sur le deuxième pack acheté" a ensuite ajouté Ambre Dol avec humour. "Allez Jade, pleure un peu stp" a-t-elle même lancé, toujours pour rire et en précisant : "Ceci est un fake, n'allez pas me dire que le code promo ne fonctionne pas". "Non mais après je ne suis pas aussi débile" a lâché la maman qui fait partie de Familles nombreuses, la vie ne XXL, "Je suis une maman avant tout mais ça ne m'empêche pas de continuer ma vie. Jade n'est pas à l'article de la mort, elle va mieux" et "je continue aussi mon travail sur Insta". "Je continue à m'occuper de ma famille, ma maison, et je reprends le travail mardi ! En fait j'ai juste partagé les vestes que m'a faite @lecomptoirdofel !!! Je n'ai pas pu le faire avant à la maison" a-t-elle ajouté.

"Ce genre de réflexions tu te les mets dans le c**" ajoute Ambre Dol

Après Alexandre Dol, qui a répondu aux critiques sur son rôle de beau-père et a démenti les horribles rumeurs de pédophilie, c'est donc Ambre Dol qui pousse un coup de gueule. "Ma priorité sera toujours mes enfants !!!! Me faire des partages de comptes ne fait pas de moi une mauvaise maman" a-t-elle indiqué, "Donc ce genre de réflexions tu te les mets dans le c**". Elle a aussi filmé Jade en train de parler d'une brosse de l'hôpital comme si elle voulait la vendre sur les réseaux : "Ma fille fait des placements de produits aussi".

Et Ambre Dol a aussi donné des nouvelles de sa fille. "Ils ont retrouvé une bactérie qui expliquerait l'inflammation du colon de Jade", donc "ça serait pas une maladie inflammatoire chronique". Une bonne nouvelle, l'ado devra prendre "des antibiotiques pendant 10 jours et revoir le gastro dans 2 mois" pour une coloscopie. Ambre et Jade ont pu sortir de l'hôpital et ont partagé leur retour çà la maison. Mais la mère de famille a précisé à propos de sa fille : "Elle est fatiguée quand même". Elle aussi doit l'être après tant de critiques quotidiennes...