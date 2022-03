Familles nombreuses la vie en XXL : 6 nouvelles tribus débarquent, dont une mère célibataire de triplés

Peu après que Camille Santoro a annoncé son retour dans l'émission de TF1, six nouvelles tribus ont dévoilé qu'elles intégraient le casting. On découvrira ainsi la famille Boibessot. Audrey, 37 ans, et Hervé, 31 ans, sont les heureux parents de Mayeul, 8 ans, Camille, 6 ans, Ebbane, 5 ans, Pia, 3 ans et demi, Foucauld, 2 ans et demi et Hildegarde, 1 an. La maman est enceinte de son septième enfant et on suivra le couple dans l'ouverture d'un salon de coiffure.