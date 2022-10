"Je me sors 0 euro de salaire" : accusée de se faire de l'argent sur le dos de ses fans, cette maman de Familles nombreuses pousse un coup de gueule

Camille Santoro répond aux critiques sur les prix de ses produits : "J'ai connu la galère"

Camille Santoro et Nicolas Santoro font partie de parents que vous pouvez voir dans les épisodes de Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Alors que Camille Santoro a annoncé avoir pour projet de quitter la France, elle a poussé un coup de gueule contre des internautes ce mardi 11 octobre 2022, dans sa story Instagram. La maman a révélé avoir reçu plusieurs messages d'internautes, qui se sont plaints qu'elle vende des produits "trop chers" avec sa marque. Ils lui ont demandé de baisser ses tarifs et de penser "aux gens qui n'arrivent pas à finir les fins de mois". Ce qui a énervé la mère de famille.

"J'entends et je suis la première. Croyez-moi ou pas, j'ai connu la galère, la vraie galère" a répondu la maman de Familles nombreuses, la vie en XXL qui avait assumé la chirurgie esthétique, "Mais il faut se battre et y aller, ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'entreprends, on a toujours travaillé à deux. On a monté cette marque avec Nico et je me bats tous les jours pour baisser les coûts".

"Je me sors 0 euro de salaire" avoue la maman de Familles nombreuses, la vie en XXL

Et Camille Santoro a aussi tenu à souligner qu'elle n'avait pas de salaire et qu'elle ne percevait pas encore d'argent avec sa marque. "Tout coûte cher" quand on développe une petite entreprise, donc "je me sors 0 euro de salaire jusqu'à aujourd'hui. J'ai des charges et un loyer, comme tout le monde, j'ai 6 enfants à nourrir et je fais le maximum pour baisser les coûts. J'ai des valeurs qui sont les miennes, qui sont de produire en Europe, donc, tout ça, c'est à prendre en compte".

"Ça me fait ch*er qu'on me mette des bâtons dans les roues"

En colère, elle a ajouté : "Ça me fait ch*er qu'on me mette des bâtons dans les roues comme ça. (...) Aujourd'hui, mon bonheur est le même qu'il pouvait être avant la télé, qu'il pouvait être quand vous ne me connaissiez pas. J'ai un mari, j'ai des enfants et c'est tout. Donc, si on pouvait tous aider son prochain, être positif, ce serait plus simple".