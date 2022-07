Camille Santoro (Familles nombreuses) enceinte ? Elle répond aux rumeurs suite à sa prise de poids

Présente sur TF1 depuis la toute première saison de Familles nombreuses la vie en XXL. Camille Santoro est devenue une véritable star des réseaux sociaux et compte plus de 800 000 abonnés sur son compte Instagram. En juin 2021, elle avait surpris les téléspectateurs en annonçant qu'elle et sa famille quittaient l'émission. "Chaque famille a son histoire et c'est bien la plus grande richesse (...) Je dirais qu'il y a tellement de familles incroyables à découvrir qu'il nous paraissait normal de laisser notre place", avait-elle déclaré.

Mais visiblement, un peu moins d'un an après, la maman de six enfants a changé d'avis ! Le 23 mars 2022, elle a fait son grand retour dans le programme à succès. Les fans peuvent donc de nouveau suivre le quotidien de la famille à la télé, en plus d'Instagram.

Un septième bébé en préparation ?

Ce lundi 25 avril 2022, celle qui a récemment avoué avoir fait de la chirurgie esthétique a d'ailleurs fait une mise au point importante sur le réseau social. En effet, depuis plusieurs semaines, le bruit court qu'elle serait enceinte de son septième enfant. Visiblement lassée, Camille a tenu à mettre fin aux rumeurs. "Un 7ème bebe ?! Je ne suis pas enceinte. J'aurais préféré. Je préférerais ne pas laisser planer de doutes" a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle le ventre arrondi.