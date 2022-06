Camille Santoro (Familles nombreuses) avoue avoir fait de la chirurgie esthétique : "Je n'ai aucun tabou"

Tribu culte de Familles nombreuses, la vie en XXL dont la saison 5 est actuellement diffusée sur TF1, les Santoro continuent de dévoiler leur quotidien sur les réseaux sociaux, en plus de leur présence dans l'émission. Et sur Instagram, la maman Camille n'a pas de tabou et assume tout : elle vient de dévoiler avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Une opération qui ne date pas d'hier.

