Ambre Dol (Familles nombreuses) envisage le pire avant sa chirurgie esthétique : "S'il devait m'arriver quelque chose..."

Ce vendredi 22 avril 2022 ne sera pas un jour comme les autres pour Ambre Dol. En cause ? C'est à cette date que la candidate de Familles nombreuses - la vie en XXL passera par la case opération de chirurgie esthétique. La jeune maman l'a récemment dévoilé, après des années de complexe, elle a cette fois-ci décidé de sauter le pas et de se faire opérer du nez.

Ambre Dol change de nez à cause de Familles nombreuses

Pourquoi maintenant ? A cause de l'émission de TF1. Comme elle l'a confessé lors d'une story publiée sur Instagram en cette fin de semaine, son apparition à la télévision lui a réveillé son mal-être au sujet de son physique alors même que la compagne d'Alexandre est régulièrement la cible de haters et critiques.

Aussi, après avoir dévoilé, "ça me titillait déjà depuis un bon moment. Puis je me suis acceptée, ou en tout cas, j'ai eu l'impression de m'accepter", Ambre Dol n'a pas caché que son passage sur le petit-écran n'avait pas été facile à vivre, "Les rares fois où j'avais le temps de regarder l'émission, je ne voyais que mon nez. Je pense qu'habituellement, je devais éviter de me voir de profil."

La grosse peur de la jeune maman

De quoi comprendre qu'il s'agit donc d'un choix important, nécessaire et mûrement réfléchi ? Oui, mais cela n'empêche pas la mère de famille d'avoir peur. Interrogée sur un possible stress, elle a répondu avec humour, "Si mon aisselle droite qui est en train de dégouliner et mon réveil matinal sont des signes du stress, alors je le suis".

En réalité, Ambre Dol ne craint pas une quelconque douleur à son réveil ou même un raté de la part du médecin, "mon chirurgien et mon anesthésiste mon énormément rassurée", mais plutôt que l'opération ou le passage sous anesthésie se passe mal. Angoissée par ce qui l'attend, elle a en effet révélé, "Ce qui m'inquiète, c'est de ne pas avoir dit assez à mes enfants à quel point je les aimais s'il devait m'arriver quelque chose".

L'opération étant prévue à 13h30 pour une durée de près de 4h, vous savez quand croiser les doigts pour elle.