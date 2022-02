Familles nombreuses, la vie en XXL : Ambre Dol envisage une chirurgie esthétique, "J'ai pris rendez-vous"

La maman de cinq enfant débute en donnant des conseils à ses abonnées complexées : "Entourez vous de bonnes personnes... qui vous portent ! Apprenez à vous accepter avec vos qualités et vos défauts... se sentir belle apporte un charme qui prend le dessus ! Rappelez-vous que quand on est dans un début de relation... qu'on se sent belle aux yeux de notre moitié... on est plus regardé... ce n'est pas parce qu'on est devenue un avion de chasse... mais c'est parce que nous avons plus confiance en nous, on se sent désirable! On oublie souvent avec le temps, les petites disputes, les obstacles, ces périodes qui nous transportaient... Elles ne sont pas si loin mais c'est à nous de puiser dans ces ressources pour y accéder !"

Bientôt la chirurgie ?

Celle qui s'est récemment mariée avec Alexandre a ensuite abordé son cas en particulier. "Au niveau de mon corps je n'en ai pas vraiment... j'ai eu 5 enfants et même si je ne suis pas parfaite : je le remercie d'avoir porté la vie et d'avoir été indulgent avec moi !" se réjouit-elle, avant d'informer que d'autres parties de son corps la dérangent et qu'elle comptait avoir recours à la chirurgie esthétique : "Au niveau de mon visage : mes dents , mon nez et mes rides ! Si j'ai quelque chose à refaire, c'est mon nez, et je n'hésiterai pas à faire une chirurgie esthétique... et à vrai dire j'y pense de plus en plus... il ne me plait pas et j'ai l'impression de ne voir que lui ! Comme vois pouvez le voir sur cette photo , il est élancé par rapport à mon visage, j'ai une bosse dessus et j'ai la pointe descendante et je trouve que ça fait un résultat disgracieux ! J'ai pris rendez-vous avec un chirurgien pour en parler plus longuement !"