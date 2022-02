Familles nombreuses, la vie en XXL : TF1 intervient après le harcèlement des participants

Ce mardi 8 février, TF1 a décidé de prendre la parole et a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux pour calmer les haters. "Chers téléspectateurs, depuis plusieurs semaines, les familles sont régulièrement attaquées sur les réseaux sociaux. Nous tenions à rappeler que si Familles nombreuses : la vie en XXL est une émission que nous aimons tous commenter, il est important de le faire avec bienveillance et le respect d'autrui. Les insultes, menaces et messages haineux à l'égard des familles n'ont pas lieu d'être. Merci" peut-on lire.

La production met en garde les candidats

Dans des propos relayés par Télé-Loisirs, la production du programme a expliqué qu'elle accompagnait les familles et les préparait à cette célébrité soudaine. "On leur recommande toujours de porter plainte. Au vu de leur exposition, les familles savent qu'un psy est à leur disposition. Les membres de la production sont comme des mamans pour eux. Ils peuvent les appeler à tout moment, même lorsqu'ils quittent l'émission. Sur Instagram, on modère les commentaires sous les posts du compte @famillesnombreusesTF1. On leur dit de mettre leur compte en privé, sinon, tout pourra être repris. Mais aussi de bloquer et signaler les commentaires méchants."