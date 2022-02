Ambre Dol (Familles nombreuses) a "le coeur lourd" : sa fille victime de harcèlement scolaire

Il y a quelques semaines, Amandine Pellissard - candidate de l'émission Familles nombreuses - la vie en XXL (TF1) révélait sur Instagram qu'elle venait de recevoir une inquiétante lettre à son domicile. Dans celle-ci, un "corbeau" profitait de son anonymat pour menacer et insulter la jeune maman, mais également ses enfants. Aujourd'hui, c'est au tour d'Ambre Dol - autre participante du programme télé, de dévoiler une triste nouvelle.

La fille d'Ambre Dol victime de harcèlement

A l'occasion d'une récente story publiée sur Instagram, la compagne d'Alexandre a en effet confessé que sa fille Maëlys, âgée de 13 ans, était malheureusement victime de harcèlement scolaire et recevait régulièrement des messages du genre, "Je vais t'attraper et te bloquer". On ne sait pas si le succès de l'émission est à l'origine de cet acharnement potentiellement provoqué par de la jalousie, mais la jeune maman - elle aussi victime de harcèlement en ligne, n'a pas caché son inquiétude.

"Il y a quelques jours, [cette personne] a menacé de descendre à plusieurs, tout ça parce que Maëlys met du temps à lui répondre", a-t-elle dans un premier temps déploré, avant de déclarer ensuite, "C'est dangereux. Il faut vraiment parler à nos enfants, les inciter à nous dire les choses". Un message important à faire passer auprès des parents comme des plus jeunes car, elle l'a rappelé, le silence peut mener à des situations plus tragiques.

>> Ambre Dol (Familles Nombreuses) : "C'est difficile d'accepter que je ne porterai plus la vie" <<

Des menaces et des violences subies par l'adolescente

A en croire ses propos, ce harcèlement subi par sa fille ne serait pas récent et aurait déjà dépassé les limites de la simple menace. "J'ai appris aussi qu'il y a trois jours, elle a été balayée par cette même jeune fille devant le collège et bloquée" a révélé l'infirmière, impuissante.

Une réalité difficile à encaisser, "Comment vous dire que je suis une maman qui a le coeur lourd ce soir", d'autant plus qu'elle ne le sait que trop bien, les ados de cet âge peuvent être très fragiles et ne pas avoir assez de force, ni de recul pour se sortir d'une telle situation, "Quand on est une maman, forcément, on a les nerfs. Je connais le cyberharcèlement que je pense très bien gérer. Mais quand on est une gamine de 13 ans et qu'on reçoit des menaces comme ça..."

Le point positif désormais, c'est que Maëlys sait désormais qu'elle n'est plus seule à affronter ce harcèlement et qu'elle peut compter sur le soutien de ses proches pour lutter contre ces menaces.