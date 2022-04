Ambre Dol (Familles nombreuses, la vie en XXL) harcelée et menacée : "Elle veut ma mort"

"Étant une personne bienveillante de par mon éducation mais aussi mon travail, je suis tombée des nues à mes débuts sur les réseaux sociaux" a confié la mère de famille que vous pouvez voir dans Familles nombreuses, la vie en XXL. "Alors, oui, on s'expose, oui, on partage un peu de notre vie, mais ça ne laisse pas le droit de déverser toutes vos colères, votre haine, votre mal-être" a ajouté Ambre Dol.

"Je vous rappelle malheureusement que ça a enlevé la vie à des personnes qui ne supportaient plus tout cet acharnement !"

La maman de la tribu a aussi écrit : "En toute honnêteté, j'en n'ai rien à faire mais je trouve qu'il est important d'en parler, notamment pour protéger les personnes qui prennent chacune de ces remarques comme un coup de poignard... je vous rappelle malheureusement que ça a enlevé la vie à des personnes qui ne supportaient plus tout cet acharnement !". Une façon de notamment rappeler le sort tragique de l'influenceuse Mava Chou, qui s'est suicidée après avoir été victime de harcèlement en ligne.

"Il n'existe pas de clef pour fermer leur bouche comme il n'existe pas de remèdes à la connerie humaine ! Ma plus belle défense est mon bonheur..." a-t-elle déclaré. "À vous, ces personnes qui n'ont pas vraiment donné de sens à leur vie, à vous qui êtes nombrilistes, à vous qui êtes malveillants et aigris, à vous qui puisez dans le malheur des autres pour vous donner de l'importance, à vous ces personnes démunies de courage derrière vos écrans..." a continué l'infirmière et sapeur pompier, "je me souviendrai à quel point j'ai de la chance de ne pas être vous".

Celle qui avait clashé "les chaudasses" qui draguent son mari Alexandre Dol a ajouté : "J'ai des défauts, des nombreux même... mais je suis une femme forte, une maman et épouse aimante, je suis une personne bienveillante, vraie, honnête, entière ! Vous m'avez enlevée mon monde des bisounours mais vous ne m'enlèverez pas mon altruisme, mon amour des autres et ma façon de penser !".