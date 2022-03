Ambre Dol (Familles nombreuses, la vie en XXL) clashe les "chaudasses" qui envoient des nudes à son mari

Ambre Dol balance : "Pour toutes les nanas qui envoient des photos de leurs nichons" à Alexandre, "arrêtez"

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, il y a notamment Ambre Dol et son mari Alexandre Dol avec leur tribu. Et ce dimanche 27 mars 2022, la mère de famille a poussé un coup de gueule sur les réseaux. Pourquoi ? Plusieurs internautes envoient des nudes à son époux !

Dans sa story Instagram, Ambre Dol a lâché : "A toutes les gonzesses qui envoient des parties de leur corps en photo, vous pouvez me les envoyer directement. Je suis secrétaire le temps de quelques jours. Sachez qu'il me dit tout et qu'en plus, j'ai son Insta sur mon téléphone". "Pour toutes les nanas qui envoient des photos de leurs nichons, leurs pacholes... Arrêtez. Envoyez-les moi directement, il n'a plus de téléphone" a-t-elle ajouté.