Camille Santoro (Familles nombreuses) déprimée par sa prise de poids d'après grossesse ? Ses touchantes confessions

Les Santoro ont fait partie des premières familles à partager leur quotidien incroyable sur TF1, dans Familles nombreuses la vie en XXL, dès le mois de juillet 2020. Camille, la maman, était même rapidement devenue une star des réseaux sociaux avant que la tribu ne décide de quitter l'émission en mai 2021. Mais, à la plus grande surprise de leurs fans, Camille et Nicolas Santoro ont finalement fait leur grand retour à l'écran le 23 mars 2022.

"J'ai pris sept kilos"

Avant leur départ du programme, les téléspectateurs avaient pu suivre l'arrivée de leur sixième enfant. Aussi, c'est tout naturellement que la jeune maman, qui fêtera bientôt ses 30 ans, dévoile aujourd'hui sa nouvelle vie depuis la naissance en avril 2021 de cette petite fille prénommée Alba. Or, si ce bébé fait le bonheur de tout le monde, celui-ci n'était pas prévu. "Il faut savoir qu'Alba est un petit bébé arrivé sous contraception. Je ne m'y attendais absolument pas. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai été aussi bouleversée. J'ai pleuré à peu près quatre mois" vient d'expliquer Camille Santoro sur Instagram.

Et visiblement, cette grossesse surprise n'est pas restée sans conséquences. Un an après son accouchement, celle qui est jugée "trop parfaite" regrette en effet de ne pas avoir retrouvé son corps d'avant. "J'ai pris sept kilos depuis que j'ai accouché d'Alba. Je ne suis pas fière de moi mais voilà c'est comme ça", a-t-elle déclaré, avant d'indiquer la raison de cette prise de poids : "Je me suis laissée aller entre la fatigue et le stress".

Aussi, face à cette situation, la maman de six enfants a révélé être plus motivée que jamais pour se reprendre en main : "Il y en a qui vont me dire 'Camille t'es très bien comme tu es', mais ce n'est pas une question de chiffre, c'est une question d'être bien dans ma peau". Un défi important qui semble être déjà en bonne voie. La raison ? Camille Santoro l'a révélé, elle a déjà perdu trois kilos.