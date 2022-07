Familles nombreuses : et de 6 ! Nouveau bébé en approche, la grande annonce d'une maman de l'émission

Alors que les candidats de Familles nombreuses - la vie en XXL sont choisis parce qu'ils représentent déjà le concept de "tribus hors du commun" avec un nombre d'enfants important, il faut croire que ce n'est jamais suffisant pour certains d'entre eux. Ainsi, quelques jours après l'annonce de la naissance du 9ème enfant du côté des Servières, ce sont les Gryffon qui viennent cette fois-ci de faire une grande annonce.

Un nouveau bébé pour les Gryffon

Ce vendredi 15 juillet 2022, le couple formé par Jenny et Damien a en effet profité d'Instagram pour révéler qu'un sixième bébé était en route. Après avoir rappelé que leur vie actuelle ne pouvait pas être plus belle, "Depuis notre arrivée en Bretagne, énormément de choses se sont passées... Gabriel est venu agrandir la famille. J'ai publié mon premier livre de recettes. Nous avons acheté une maison à rénover. Nous nous apprêtons à faire notre premier gros voyage en famille", les deux amoureux ont finalement confessé que leur bonheur allait en réalité prendre une ampleur plus importante.

"J'ai envie de partager avec vous un secret que je cache depuis de nombreuses semaines : la famille Gryffon va bientôt accueillir un nouveau membre !" a notamment écrit Jenny, avant de partager un petit montage vidéo très mignon dans lequel elle met en scène, grâce à quelques photos inédites, son baby bump et les premières réactions de ses autres enfants.

Malheureusement, il faudra se montrer patient avant d'en savoir plus sur ce bébé (sexe, date de naissance à venir, prénom). Comme on peut le découvrir sur ses réseaux sociaux, la famille Gryffon est aujourd'hui en vacances à Singapour et compte bien profiter de ce petit moment pour se ressourcer.