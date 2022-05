Familles nombreuses la vie en XXL : Un nouveau bébé pour les Jean Zéphirin ? "Notre but c'est d'avoir dix enfants"

"L'usine n'est pas encore fermée". C'est ce qu'a déclaré Raoudha Jean Zéphirin dans une interview accordée à Télé-Star. En effet, la maman star de Familles nombreuses la vie en XXL sur TF1, a assuré qu'elle ne comptait pas s'arrêter à 8 enfants ! "Notre but c'est d'avoir dix enfants. Ils nous procurent tellement de bonheur qu'on ne veut pas s'arrêter là."

Une déclaration étonnante mais un choix visiblement validé par l'ensemble de la famille, "Et ça ne pose aucun problème à nos ados. Ils prennent chaque naissance comme un cadeau. D'autant que ça ne les freine pas du tout dans leurs projets. Et on les soutient à 100% dans ce qu'ils font".

Déménagement en vue

La femme de Stéphane, qui a récemment été accusé d'être trop dur avec son fils, a également annoncé que la famille comptait déménager. "Nous avons trois chambres à la maison et ne sommes pas à l'étroit. Mais nous avons deux bébés dont le matériel prend beaucoup de place et très peu d'espace pour le rangement du linge", a-t-elle confié, avant de révéler qu'elle avait beaucoup de mal à trouver le petit nid douillet qu'elle cherche : "Mais ce n'est pas facile à trouver ce type de logement parce que là on ne parle pas de F3 ou d'un F4".

Un mariage original

Dans cette même interview, la mère de famille est également revenue sur son mariage particulier. "Quand mes enfants vont me demander : 'Comment était le mariage de tes parents ?' Je leur dirai qu'on est allé en tram. On n'a pas fait un cortège. C'est du jamais-vu ! On a fait notre truc à nous. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Au moins, ce sera marqué à jamais. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent quand on prend le tram. Les yeux sont posés sur nous, mais c'est pas grave, on s'en fiche !" a-t-elle conclu.