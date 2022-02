Familles nombreuses : "t'es un loser, un perdant", Stéphane Jean Zéphirin se moque de son fils, les fans sous le choc

Si Familles Nombreuses - La vie en XXL est énormément suivie par les téléspectateurs, le public de l'émission de TF1 n'est malheureusement pas toujours très bienveillant envers les différentes familles présentées à l'écran. Au contraire, comme on peut régulièrement le découvrir sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare que les participants se retrouvent au centre de moqueries, insultes et de harcèlement.

Stéphane Jean Zéphirin se moque de son fils

Et depuis l'émission du vendredi 18 février 2022, c'est désormais Stéphane Jean Zéphirin qui fait face aux critiques. En cause ? Comme on a pu le découvrir à l'écran, le père de huit enfants s'est amusé de la peur de l'eau de son fils Deynis. Tandis que toute la tribu était à la mer à Nice, l'adolescent de 14 ans n'était visiblement pas très chaud à l'idée de nager, peu serein vis-à-vis de ce qu'il pourrait se cacher dans les profondeurs maritimes.

Or, plutôt que de soutenir son enfant, le plombier de 36 ans a préféré le taquiner - un peu méchamment il est vrai, en chantant dans un premier temps, "Perdant ! Perdant ! Comme d'habitude t'es un perdant", puis en déclarant à sa femme, alors que Deynis était à côté, "Chérie, c'est un loser ton fils. Il a peur, faut l'inscrire à la natation. Il a peur, il a fait demi-tour".

>> Familles nombreuses, la vie en XXL : un couple annonce sa rupture "avant de se détruire" <<

Les fans sous le choc

Des remarques qui étaient évidemment dites sur le ton de l'humour - Stéphane n'a d'ailleurs jamais chercher à obliger son fils à nager contre son gré, mais qui n'ont pas tardé à faire réagir les Internautes. Ainsi, à la suite de la diffusion de cette séquence, nombreux sont les téléspectateurs à s'être offusqués de ce comportement et à critiquer le père de famille.

"Le père JZ c'est le genre à jeter son gosse dans le grand bassin pour lui apprendre à nager" a déploré un fan de l'émission, tandis qu'une autre personne a déclaré, "Intelligent le père JZ qui traite son fils de loser, je pense pas qu'il apprécierait qu'on le traite de loser parce qu'il fait des gosses sans pouvoir s'offrir un véhicule pouvant tous les transporter" et qu'une certaine Laura a regretté l'éducation mise en place ici, "Super mentalité et psychologie : humilier plutôt qu'encourager".

Mais ce n'est pas tout, un téléspectateur a de son côté fait part de son agacement, "Toujours en mode compète le père JZ, Deynis s'il a peur de l'eau, f.... lui la paix", qui a rapidement été rejoint par d'autres internautes, "Tellement... Je comprends pas pourquoi il le force tant que ça le pauvre... S'il le sent pas, pourquoi le forcer", "pourquoi le forcer si il a peur ou n'est pas à l'aise, on peut pas être un champion en tout .... fout lui la paix à ton gamin".

Pour l'heure, Stéphane Jean Zéphirin n'a pas réagi à ces critiques, mais on se doute que son comportement sera de nouveau scruté par les fans dans les jours à venir.