Familles nombreuses, la vie en XXL : un couple annonce sa rupture "avant de se détruire"

"Aujourd'hui ce post me semble nécessaire. Bien que notre vie privée nous appartient, nous restons humains, mais surtout des personnes comme vous tous, avec nos hauts, nos bas, nos problèmes. Nous évoquons pas mal de sujets de la vie ici, pour prévenir, sensibiliser, s'aider, se conseiller, on vous partage des parties de nos quotidiens mais il y en a d'autres que nous gardons pour nous. Insta est aussi mon travail depuis bientôt 2 ans et dès le départ, j'ai toujours été le plus transparente possible avec vous, mais il y a des choses que l'on ne peut tromper et depuis plusieurs mois, pour plusieurs raisons, vous vous êtes aperçus juste à ma tête que ça n'allait pas" a tout d'abord indiqué celle qui était soupçonnée d'infidélité.

"J'ai donc pris la décision de la séparation avec Fernand"

"On a beau rester humble et neutre, il y a des choses, des faits, des quotidiens, des épreuves à surmonter qui détruisent, des choses qui rendent malheureux, tristes, on a beau se soutenir dans toutes ces épreuves qui nous touchent depuis plusieurs mois, plusieurs années, ça ne fait pas tout et depuis plusieurs mois c'est ce qui se passe chez nous" continue-t-elle, avant d'affirmer : "J'ai donc pris la décision de la séparation avec Fernand". "Parfois dans la vie, il faut faire des choix et même si cela a été difficile, il faut se donner le courage d'ouvrir les yeux et de se mettre face à la réalité avant de se détruire. Je n'évoquerai pas toutes les raisons qui ont fait que... puisque cela ne regarde que nous et nos enfants et je vous demanderai svp de bien vouloir respecter cette décision pour nos enfants" détaille ensuite celle qui a été accusée de maltraitance animale par sa fille.

"Fernand est et restera le papa de mes enfants et malgré ce tournant difficile dans notre vie j'en appelle à la bienveillance et au respect pour eux. Bien évidemment, la priorité est de préserver les enfants et nous le ferons comme toujours avec tout l'amour que nous leur portons pour leur bien-être. Parce que c'est ça la priorité" conclut la mère de famille.