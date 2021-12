Cindy Reymond (Familles nombreuses, la vie en XXL) accusée d'infidélité par sa propre fille

Amandine Pellissard de Familles nombreuses, la vie en XXL en interview : Cindy Reymond (Familles nombreuses) accusée d'infidélité par sa fille

Rien ne va plus entre Ashley et Cindy Reymond. Depuis que la famille a quitté l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1), l'aînée de la tribu s'en prend régulièrement à sa mère. Après l'avoir accusée d'escroquerie et de violence, c'est désormais le thème de l'infidélité qui est aujourd'hui abordé sur son compte TikTok.

Cindy Reymond au centre d'une escroquerie ? De son côté, il est également peu probable de voir Ashley s'arrêter là au niveau des révélations. Il y a quelques jours, elle partageait avec joie un message d'un membre de sa famille dont elle avait perdu le contact à cause de sa mère et qui lui disait ceci : "Contente que la vérité enfin éclate, sans compter tout l'argent que ta mère a escroqué à la famille ainsi que les amis proches". Ashley avait alors répondu, "Certains arrivent encore à penser que je mens alors que des personnes extérieures témoignent ?" Bref, vous l'aurez compris, la guerre ne fait que commencer... C'est dans ces moments-là qu'un Pascal Le Grand Frère et une Super Nanny seraient bien utiles !