Familles nombreuses : les Jean Zéphirin dévoilent les premières images de leur mariage

Comme on peut le découvrir actuellement sur TF1 dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL, le couple Raoudha et Stéphane de la famille Jean Zéphirin prépare tranquillement son mariage. Les parents de 8 enfants ont en effet décidé de se passer la bague au doigt après 20 belles années de relation. Une mission compliquée à l'écran pour les deux amoureux, mais qui a finalement connu sa happy ending dans la réalité.

La famille Jean Zéphirin tease son mariage

En effet, c'est sur Instagram que le couple a dévoilé la nouvelle : après de longues semaines de préparatifs, ils ont finalement pu se dire 'oui' durant ce mois de novembre. Bien évidemment, Raoudha et Stéphane n'ont pas partagé énormément de détails (quelle date exacte ? à quel endroit ?) et d'images vis-à-vis de ce magnifique événement afin de réserver l'exclusivité à TF1, mais on peut néanmoins déjà constater qu'un certain dress code avait été imposé pour l'occasion.

Là où les petites filles de la tribu étaient vêtues d'une robe blanche, les garçons étaient quant à eux soumis au trio : polo blanc, jean noir et baskets blanches. Simple, mais efficace. Et du côté des mariés ? Pas de longue robe blanche pour Raoudha mais un élégant tailleur qui devrait ravir Cristina Cordula, tandis que Stéphane avait de son côté troqué la cravate classique pour un noeud papillon parfait.

Pour l'heure, on ne sait pas si d'autres familles de l'émission étaient présentes au mariage, mais la famille Dol a tenu à les féliciter dans la section commentaires, "Vous êtes magnifiques. Ca prend aux tripes. On vous adore". De quoi confirmer les propos d'Amandine Pelissard qui a récemment démenti des tensions entre les participants.