Amandine Pellissard (Familles nombreuses, la vie en XXL) en froid avec d'autres familles ?

Familles nombreuses, la vie en XXL : "Ce n'est pas parce qu'on est dans la même émission qu'on doit passer tous nos dimanches ensemble"

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, vous pouvez notamment suivre le quotidien d'Amandine Pellissard, de son mari et de leur famille. Et sur le réseaux aussi, la maman qui espère avoir un 9ème enfant avec son époux malgré sa récente fausse couche, partage sa vie de famille avec sa grande communauté. Et de nombreux abonnés son curieux sur ses relations avec les autres tribus du programme familial qui cartonne à la télé.

Et lorsqu'un(e) internaute a demandé à la mère de Familles nombreuses, la vie en XXL si elle, son mari et ses enfants voient d'autres familles de l'émission, Amandine Pellissard a révélé que non. A la question "Voyez-vous d'autres familles ?" posée sur Instagram, elle a répondu : "Non, on ne voit pas spécialement d'autres familles. On en a déjà vu, mais on n'en voit pas... Je veux dire que ce n'est pas parce qu'on est dans la même émission qu'on doit passer tous nos dimanches ensemble quoi".