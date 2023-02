"Nous sommes tous partants" : le retour de Malcolm se précise ! Bryan Cranston croit plus que jamais au projet

Pour les besoins d'une publicité enregistrée pour le Super Bowl, Bryan Cranston a récemment repris son rôle de Walter White (Breaking Bad) aux côtés d'Aaron Paul, l'interprète de Jesse Pinkman. Une vidéo qui tourne déjà sur Internet et qui fait marrer tous les fans de la série culte, et un projet qui a visiblement donné quelques idées à l'acteur. Lors d'une interview accordée à EW, Bryan Cranston a effectivement confié son envie de retrouver un autre personnage emblématique de sa carrière : Hal de Malcolm.

"J'aime tellement cette série, a-t-il confessé au magazine américain. Pour moi, c'est l'équivalent de Breaking Bad dans le monde de la comédie grâce à la qualité de son écriture". Une belle déclaration d'amour à cette série qui a pris fin en 2006, mais dont la passion des fans n'a jamais cessé grâce notamment aux multiples rediffusions.

Malcolm bientôt de retour ?

Et la bonne nouvelle, c'est que l'espoir de ce reboot - source de fantasmes de tout le monde depuis des années, semble gagner en épaisseur et crédibilité. "Linwood Boomer [le créateur, ndlr] réfléchit sérieusement à ça, a confié Bryan Cranston. Il a dit - comme l'avait déjà fait Vince Gilligan [créateur de Breaking Bad, ndlr] avant, que s'il y avait une excellente idée capable d'exciter tout le monde, il réfléchirait réellement à la faire. Et nous sommes tous partants."

Là où la plupart des stars de Malcolm ont pris des trajectoires totalement différentes ces dernières années (Frankie Muniz a par exemple repris sa carrière de pilote automobile), la bande serait malgré tout prête à mettre en scène de telles retrouvailles : "Tous les acteurs ont dit 'On adorerait pouvoir se retrouver à nouveau, pour les mêmes raisons'".

Bryan Cranston ne pense qu'à ça

Pour l'heure, on ne sait pas si ce projet verra réellement le jour - Bryan Cranston a une nouvelle fois rappelé que l'idée primera sur le reste, "Je veux que ça se fasse pour une bonne raison. Je n'ai pas besoin de travailler. Je n'ai pas ce besoin d'être occupé", mais l'interprète de Hal n'a pas caché que l'envie de se glisser à nouveau dans la peau de ce père de famille le titillait de plus en plus.

"J'aimerais pouvoir me réunir avec tout ce casting et cette équipe, et raconter toutes ces histoires avec ce personnage, a-t-il confessé. De pouvoir rejouer Hal, à cet âge, après tout ce temps... ça serait phénoménal. Je suis excité rien que par cette éventualité". Nous et notre nostalgie aussi. On a besoin de savoir si Malcolm est enfin devenu Président et ce que devient Reese (notre pronostique : il est cuistot dans une cantine au lycée !).