"Nous ferons un point" : Jean-Luc Reichmann (Les 12 coups de midi) sur le point de quitter TF1 ? Il se confie sur son avenir

Après avoir bouleversé la case du midi avec Attention à la marche, Jean-Luc Reichmann domine toujours autant l'univers des jeux télé de façon quotidienne grâce à l'émission Les 12 Coups de midi, son émission lancée en 2010. Un succès fou qui fait de l'animateur l'un des chouchous des téléspectateurs, mais également de TF1 qui n'hésite pas à lui confier quelques projets annexes à l'occasion.

Ces dernières années, on a notamment pu le voir à la tête de primes pensés pour les fêtes de Noël, animer de nouveaux programmes novateurs comme Au pied du mur ! ou Game of Talents, être le héros de sa propre série policière avec Léo Matteï et même avoir les honneurs d'un documentaire sur sa carrière diffusé l'an passé.

Jean-Luc Reichmann, bientôt la fin sur TF1 ?

Une belle histoire qui ravit donc tout le monde mais qui pourrait bientôt prendre fin. Désormais âgé de 62 ans - et même si Emmanuel Macron souhaite reporter le départ à la retraite, Jean-Luc Reichmann a confessé au détour d'une interview accordée à Télé-Loisirs qu'il lui arrivait logiquement de penser à son avenir.

Alors, on vous rassure tout de suite, même s'il vient de faire ses adieux à l'un de ses candidats préférés, il n'a pas encore envie de raccrocher et de quitter les plateaux télé : "Je suis un passionné. Pour l'instant, je n'ai pas le sentiment de travailler. Quand j'arrive sur un plateau, j'ai envie de faire partager des moments positifs". En revanche, il n'est pas impossible qu'il soit rapidement amené à prendre une décision.

Présent depuis 2001 sur TF1, Jean-Luc Reichmann n'est en réalité pas en CDI avec la chaîne. Et l'animateur l'a rappelé, sa situation contractuelle va faire débat dans les locaux d'ici les prochains mois : "Il ne me reste qu'un an de contrat avec TF1 et Endemol, nous ferons un point au moment venu".

"Nous n'avons jamais menti au public"

Va-t-il aller au bout de ce contrat avant de se retirer des écrans ? Va-t-il au contraire chercher à se renouveler sur une autre chaîne ? TF1 va-t-elle le mettre à la porte pour faire place aux jeunes ou lui offrir une prolongation ? Pour l'heure, le mystère reste entier et toutes les hypothèses restent crédibles. Malgré tout, même si Jean-Luc Reichmann se refuse à tout commentaire sur son avenir, il n'est pas idiot de s'attendre à une happy ending.

Après s'être émerveillé de la puissance des audiences des 12 Coups de midi, "Je trouve ça incroyable que nous fassions plus d'audiences que certains prime-time", le présentateur emblématique de la Une n'a pas caché qu'il était particulièrement attaché à ce programme. "Je pense que cette émission est devenue un repère pour les gens. Elle se veut sérieuse et divertissante, a-t-il expliqué. Nous avons créé un rendez-vous mêlant bonne humeur, culture et bienveillance. Nous n'avons jamais menti au public, jamais !"

Difficile après ça de l'imaginer tout abandonner. On l'espère en tout cas.