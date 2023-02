"Même mon tété, vous ne l'avez jamais vu" : Jazz victime d'acharnement ? Elle affirme être une influenceuse modèle

Depuis plusieurs semaines, Jazz et Laurent Correia sont en mauvaise posture. Il faut dire que ce dernier voit peu à peu son business dans le trading s'écrouler. De nombreux plaignants ont en effet décidé de porter plainte pour "escroquerie en bande organisée".

De cela a découlé une action du Collectif d'Aide aux Victimes d'Influenceurs qui a demandé à Meta (société qui gère Facebook, Whatsapp et Instagram) de sanctionner sévèrement les comptes des "influenceurs francophones qui proposent illégalement à leurs abonnés des conseils financiers et font la promotion d'investissements boursiers à très haut risque" sur leurs plateformes.

Finalement, plusieurs comptes ont été supprimés, y compris celui de Laurent Correia. "Les règles de nos plateformes sont claires et interdisent les contenus frauduleux et trompeurs destinés à abuser nos utilisateurs. Nous avons supprimé le compte Instagram en question, ainsi qu'une série d'autres, pour violation de ces règles", a répondu Meta.

Jazz affectée par le business de son mari

Malheureusement pour elle, celle qui s'est fait humilier par Booba après un placement de produit fait partie des dommages collatéraux de cette affaire d'arnaque. En effet, si elle était déjà très critiquée auparavant sur les réseaux sociaux, Jazz l'est encore plus depuis que son mari est dans la sauce, chose qu'elle n'accepte pas. La star de la JLC Family s'est donc exprimée sur les réseaux sociaux pour faire une mise au point.

Selon elle, Jazz ne mérite pas tout cet acharnement. "Je ne suis pas une fille dans le show off, je n'insulte personne, je ne dis pas de gros mots, je ne montre rien du tout et pourtant aujourd'hui je suis quand même victime d'un acharnement pour disparaître, déplore-t-elle. Alors moi je vais être très claire avec vous. Je produis et je fais la JLC Family pour vous et à côté de ça je suis une influenceuse issue de télé-réalité, rien d'autre. Mais j'ai été victime d'un acharnement quotidien. Aujourd'hui, certaines plateformes interdisent certaines choses et je le conçois complètement, c'est leur droit. (...) C'est pas une question de légal ou illégal, vous mélangez tout parfois".