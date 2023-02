"Elle est en décomposition" : Jazz a le malheur de faire un placement de produit, Booba l'humilie physiquement

Booba ne s'arrête jamais. Alors qu'il s'est lancé dans une guerre contre les "influvoleurs" l'année dernière, le rappeur de 46 ans ne loupe pas un de ses ennemis sur les réseaux sociaux. Il n'y a qu'à faire un tour sur son compte Twitter pour le voir. Après Magali Berdah, Maeva Ghennam ou encore Cyril Hanouna, à qui il a promis une "sacrée guerre", Booba a une nouvelle cible.

Cette cible, c'est Jazz. Tout récemment, le Duc de Boulogne s'en est pris à la star de la JLC Family en l'accusant d'avoir menti au sujet du trading de son mari Laurent Correia. Il en a également profité pour tacler Jazz sur son physique. "Jazz, j'ai un souci gros comme ton front !", a-t-il dit avant de recevoir une réponse de la principale concernée. "Une personne m'a taclée sur mon physique, sur mon front. Maintenant, toute la journée, on va m'appeler 'gros front', mais c'est vraiment naze. Et encore que, moi, je le prends super bien, mais c'est pas très drôle. Aujourd'hui, je ne fais rien de mal sur les réseaux sociaux, on n'a rien à me reprocher".

Booba sans pitié

Booba ne semble pas vouloir lâcher Jazz. Pour preuve, après s'être moqué de ses pieds, le rappeur s'est ouvertement moqué de la candidate alors qu'elle vient de faire un placement de produit pour une crème de soin visage. Seul problème, Jazz s'affiche avec la peau très abîmée en raison de ses récents coups de soleil attrapés en Thaïlande.

"La go elle est en décomposition et elle ose encore proposer des soins pour la peau ! C'est une caméra cachée c'est pas possible... Le front c'est un 4 par 3, la lèvre elle va fissurer, les sourcils on dirait 2 logos Piraterie et les pieds bon les pieds on lâche", balance-t-il sans gêne.

Si se moquer du physique des gens n'est jamais bon, le tweet de Booba a tout de même fait rire ses abonnés.