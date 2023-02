"J'ai envie de me mettre en couple" : Booba et Aya Nakamura surpris en pleine drague ? Leurs échanges affolent les twittos

Booba n'en finit plus de faire parler de lui. Alors qu'il mène une guerre sans merci contre les "influvoleurs" depuis plusieurs mois - il accuse ces derniers d'arnaquer leurs abonnés avec des placements de produits bidons, le rappeur s'en est récemment pris à Cyril Hanouna. "Déjà sois un homme et prononce mon nom. Tu traînes avec des voyous, mais t'es pas un voyou. À 32 ans, tu jouais à la PlayStation chez papa et maman. Te perds pas Baba, tu n'es pas prêt", disait-il après avoir pris personnellement une violente attaque de l'animateur contre Jean-Michel Maire.

"T'as pas honte d'être aussi lâche ? En tout cas, c'est la preuve qu'on a raison et qu'on a tapé dans le mille. Force pour cette nouvelle aventure. Une sacrée guerre qui commence", promettait alors Booba sur Twitter. Et on le sait, ce réseau social en particulier est le terrain de jeu préféré du rappeur de 46 ans qui n'hésite pas à clasher ses ennemis et dire tout ce qui lui passe par la tête.

>> Booba ose se moquer de Maes après le meurtre de son manager <<

Booba conquis par Aya Nakamura

Cette fois-ci, c'est pour une raison plus légère que Booba fait parler de lui. Tout a commencé ce mardi 31 janvier lorsque le Duc de Boulogne a tweeté au sujet d'Aya Nakamura : "J'avoue avoir été sceptique au début de sa carrière mais là, c'est confirmé, c'est la BOSS". Un joli message d'encouragement qui n'est pas passé inaperçu sur la Toile et encore moins auprès de la principale concernée qui a répondu avec une médaille number 1 et deux mains jointes.