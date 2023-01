"Le français, ça ne sert à rien dans ma vie, ça ne remplit pas mon frigo" : taclé sur ses fautes, ce candidat de télé-réalité pète un plomb

Depuis ses débuts à la télévision, Illan Castronovo fait parler de lui. Celui qui n'hésite pas à se faire surnommer "le charo" en raison de son amour pour les femmes et de sa tendance à les draguer fait constamment du bruit sur les réseaux sociaux. Mais depuis un an, le candidat est vu comme une bête noire et a été écarté du monde de la télé-réalité. La raison ? Il a été cité dans des accusations d'agression sexuelle sur mineure. Depuis le début de cette affaire, Illan clame son innocence et affirme qu'il n'a jamais fauté.

Malgré tout, cela ne suffit pas à calmer les nombreuses menaces qu'il peut recevoir au quotidien. En réalité, la vie d'Illan Castronovo est devenue un véritable enfer depuis que ces accusations ont fuité. Plusieurs fois d'ailleurs, il s'est exprimé en pleurs face caméra en demandant d'arrêter de le harceler et de le laisser tranquille.

S'il espérait ne plus recevoir de messages haineux, c'est raté ! Cette fois-ci, c'est pour une raison bien différente que des internautes s'en sont pris à Illan. Ces derniers ne se sont en effet pas gênés pour tacler ouvertement l'ex d'Isabeau sur ses nombreuses fautes d'orthographe. Car on le sait, le français n'est pas le meilleur ami des candidats de télé-réalité. Complètement à bout, Illan s'est violemment emporté.

"Je craque, je suis humain"

Dans ses stories Instagram, Illan Castronovo a poussé un énorme coup de gueule : "Je vous jure, vous me forcez à être vulgaire... Je ne sais pas écrire le français, mais ça ne sert à rien dans ma vie, ça ne remplit pas mon frigo. N*que ta mère toi, je ne peux plus, vous m'avez saoulé !". Trop c'est trop et le candidat n'arrive visiblement plus à encaisser les coups. "Je me fais insulter depuis 1 an, je craque, je suis humain ! Je ne me focalise que sur le négatif. Dès que je fais une vidéo, vous la reprenez tous ! Ni*** ta grand-mère !". Les internautes apprécieront.