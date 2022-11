Menaces de mort, insultes antisémites... Illan partage l'enfer qu'il vit depuis un an

Ce mardi 8 novembre 2022, Illan était l'invité de Cyril Hanouna dans TPMP. L'ancien candidat de télé-réalité a encore clamé son innocence concernant les accusations d'agressions sexuelles dont il est la cible et s'est confié sur le cauchemar qu'il vit depuis un an.

"Le lundi, j'étais Illan. J'avais tout, j'avais tout ce dont je rêvais dans ma vie. Je venais de me fiancer, on avait enfin pu concrétiser notre histoire à la télé, j'avais décidé de me ranger, j'avais décidé d'arrêter la télé, je devais signer dans un label de musique, je devais jouer dans une série connue en France, je devais avoir mon propre TV Show. Le lundi, j'avais tous ces projets là, et le mardi, y avait plus rien", se souvient l'ex d'Isabeau.

"Je me faisais insulter par la France entière"

"Et en plus, je me faisais insulter par la France entière. Ma famille se faisait insulter par la France entière. Menaces de mort, menaces antisémites... J'ai eu droit à tout moi ! 'On va te crever chez toi', 'sale juif', 'on va venir violer ta mère', 'on va violer tes petits frères'... J'ai eu droit à tout ce qu'on peut imaginer et ça fait un an que ça dure !", raconte-t-il ensuite.

"Il n'y a plus de justice"

"Moi en fait, je suis fort. Les réseaux sociaux, j'ai appris à vivre avec. J'ai appris à encaisser les bad buzz et ça, c'est pas un problème. Sauf que quand ça touche à la famille, c'est autre chose. Ma mère, ça fait huit mois qu'elle n'en peut plus. Mon père il a des soucis de santé dus au stress. Mes parents habitent en Martinique, ils ont un bon job, ils n'ont pas de problème dans notre vie. Mais moi, je suis devenu un problème malgré moi", regrette également Illan, avant d'ajouter : "Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y a plus de justice. Moi, j'ai été condamné médiatiquement parlant. Je n'ai pas été condamné par la justice, il y a rien et il y aura jamais rien !"

>> Illan partage des pensées suicidaires et inquiète tout le monde <<

"Aujourd'hui, la vérité, et je dois m'y faire, c'est que je serai sali à vie. Il y a des gens qui auront toujours un petit doute !", déplore-t-il enfin.

Visiblement, Illan n'a pas eu droit à la présomption d'innocence de la part des fans de télé-réalité...