Booba et MHD : leur feat "Kabila" enfin dévoilé !

Alors que son album "Ultra" est très attendu par ses fans, Booba leur a offert une playlist, "Validé", portée par les sons Azerty, 5G, Coffre plein en feat avec Maes, Koba LaD et Zed, Dolce Vita et Jauné avec Zed, en mai 2020. Il faudra donc encore patienter avant de découvrir son opus qui sortira le 5 mars, mais le Duc de Boulogne reste toujours aussi actif puisqu'il a annoncé un feat avec MHD, intitulé Kabila, il y a quelques jours. "Il est temps de commettre un acte de piraterie", a-t-il posté sur Twitter le 15 janvier, en accompagnant ce message d'une photo de lui et MHD.

Booba et MHD balancent leur feat Kabila

Pour la petite info, les deux rappeurs ont enregistré ce morceau bien avant la remise en liberté de MHD, sous contrôle judiciaire, et son passage en prison : "Ça aurait dû être sur 'Trône' (album de B2O sorti en 2017, ndlr). On le ressort du fichier nwar. Que la force soit avec toi", a avoué Booba sur Instagram, après la suspension de son compte, tout en dévoilant leur son puissant en intégralité. L'interprète de Bébé est donc ce retour depuis sa sortie de prison, mais pas encore avec des projets made in 2021.