MHD libéré de prison ? Il confirme et clame son innocence

Le 16 juillet dernier, des vidéos de MHD libéré de prison circulaient sur les réseaux sociaux. Après avoir passé un an et demi derrière les barreaux à la prison de la Santé, à Paris, où il a été testé positif au coronavirus, le rappeur est-il aujourd'hui libre ? Eh bien oui, et c'est lui-même qui l'a confirmé en story Instagram : "Pour éteindre toute fausse information, je confirme que la cour d'appel a enfin accepté ma mise en liberté.", a-t-il écrit.

MHD libéré de prison, il sort du silence

Pour rappel, il était mis en examen et écroué le 15 janvier 2019, accusé d'homicide volontaire après une rixe mortelle survenue dans les rues de Paris en juillet 2018. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, Loïc Kamtchouang, âgé de 23 ans, est mort après "avoir été massacré par une dizaine d'individus" dans le 10ème arrondissement de Paris. La voiture de MHD se trouvait sur les lieux et le rappeur est soupçonné d'avoir porté le coup fatal.

"Je continuerai à me battre pour démontrer mon innocence"

L'interprète de Bébé continue de clamer son innocence : "Je ne m'exprimerai pas sur le dossier et continuerai à me battre pour démontrer mon innocence. Je remercie mes avocats @EliseArfi #antoinevey & mes proches pour leur soutien". Pour sa défense, il affirmait prêter sa voiture "à tout le quartier" et avoir notamment prêté sa Mercedes ce soir-là, même si un témoin affirme l'avoir reconnu... Selon l'AFP, il reste sous contrôle judiciaire, a interdiction de sortir du territoire et doit rester à la disposition de la police.