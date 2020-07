MHD libéré de prison sous contrôle judiciaire : des vidéos de sa sortie circulent déjà

Arrêté en janvier 2019, MHD est accusé d'avoir porté le coup fatal lors d'une rixe mortelle qui a coûté la vie à Loïc Kamtchouang, âgé de 23 ans, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Depuis plus d'un an, l'enquête se poursuit tandis que l'interprète de Bébé séjourne à la prison de la Santé, à Paris, où il a été testé positif au coronavirus. Son avocate a alors tenté de le faire sortir pour éviter tout risque de contamination, mais le juge a refusé sa demande de remise en liberté : "on ne va pas baisser les bras", a confié l'avocate de MHD.

MHD libéré de prison !

Bien déterminée à libérer son client de prison, l'avocate a déposé une nouvelle demande de remise en liberté, sous contrôle judiciaire cette fois-ci, sauf que le parquet a décidé de faire un appel. C'est ce mardi 14 juillet 2020 que le juge a examiné cette requête et, comme l'a annoncé l'AFP, il a rendu un verdict positif puisque MHD a été "remis en liberté sous contrôle judiciaire".