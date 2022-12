"Je vais dessiner des choses plutôt folles" : l'un des mangas les plus cultes de ces dernières années va prendre fin en 2023

Après avoir été gâtés pendant une décennie, les fans de mangas se retrouvent face à la fin progressive d'une ère qui a de quoi faire quelques pincements au coeur. En l'espace de quelques (longs) mois, ce sont en effet certains des titres les plus emblématiques qui ont pris fin au Japon. Ainsi, après Demon Slayer en 2020 et L'Attaque des Titans en 2021, c'est Tokyo Revengers qui a été conclu cette année.

Une situation difficile à vivre qui va malheureusement se poursuivre dans les années à venir. Tandis qu'Eiichiro Oda assure qu'il est plus proche que jamais de la conclusion des aventures de Luffy (il a entamé l'arc final de One Piece) et que Kōhei Horikoshi ne s'imagine pas poursuivre encore très longtemps le récit de Deku dans My Hero Academia, c'est aujourd'hui au tour de Gege Akutami de préparer son public aux adieux de Jujutsu Kaisen.

Bientôt la fin pour Jujutsu Kaisen

Il y a quelques jours était organisé le Jump Festa 2023 au Japon. A cet effet, et alors que les acteurs Junya Enoki (Yūji Itadori), Yuichi Nakamura (Satoru Gojō) et Nobunaga Shimazaki (Mahito) étaient présents sur scène pour parler de la saison 2 de l'anime, un message du mangaka a dans le même été partagé sur un écran. Et vous l'aurez compris, celui-ci était lourd de sens.

Après avoir confié, "Comme toujours, je vais continuer à dessiner des choses plutôt folles", Gege Akutami a par la suite précisé, "Donc s'il vous plait, continuez à me suivre dans cette aventure pour encore une année (à peu près). Ca me ferait plaisir". Bien évidemment, l'auteur n'a pas détaillé le sens de son message, mais il ne fait aucun doute qu'il s'imagine être en mesure de conclure l'histoire d'ici décembre 2023, voire même un peu avant.

Une révélation qui a de quoi décevoir les fans du manga, mais qui fait écho à une précédente déclaration faite en 2021. L'été dernier, le mangaka s'imaginait, sans pour autant en être certain, terminer son oeuvre "d'ici deux ans". Et pour l'heure, force est d'admettre que le timing est bon...