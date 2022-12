"Je suis détruite à jamais" : cette comédie britannique aussi drôle que bouleversante est dispo gratuitement, et il ne faut pas la manquer

Pour voir les meilleures séries, il ne suffit pas forcément de parcourir le catalogue Netflix. Si la plateforme propose évidemment de nombreux shows acclamés comme The Crown, Stranger Things ou encore Ozark, d'autres petits bijoux se cachent sur des plateformes concurrentes.

Parmi les coups de coeur de 2022, on peut par exemple citer la série The Bear disponible sur Disney+ ou encore la saison 6 de The Good Fight, diffusée en France sur Téva. Mais ces dernières années, une autre série est restée dans la mémoire des sériephiles... et tu n'en as peut-être jamais entendu parler !

>> C'est la meilleure série de science-fiction de l'année, mais presque personne ne la regarde <<

Cette série nous vient tout droit d'Angleterre, un pays bien connu pour ses nombreuses oeuvres addictives. Parmi les séries British qui nous fait vibrer ces dernières années, on retrouve Peaky Blinders qui s'est terminée après six saisons, Sherlock, Luther, Bodyguard avec Richard Madden ou encore I May Destroy You. Mais une autre s'est fait une place au panthéon des meilleures séries.

Du rire aux larmes dans cette série immanquable

On parle de la série Fleabag, diffusée entre 2016 et 2019 en Angleterre. Si le titre ne vous dit peut-être rien, vous connaissez sûrement son interprète et créatrice : Phoebe Waller-Bridge. Actrice, scénariste et productrice de 37 ans, elle a fait parler d'elle pour la série Killing Eve dont elle est l'une des scénaristes et productrice et elle sera prochainement au casting du nouveau Indiana Jones. L'histoire de Fleabag a débuté en 2013 par un one-woman show joué par Phoebe Waller-Bridge. Trois ans plus tard, elle a décidé de l'adapter en série. Un énorme succès puisqu'elle a reçu de nombreux prix pour les deux (petites) saisons que compte la série.

Fleabag raconte l'histoire d'une jeune femme qui, sous son grand humour, cache une très profonde dépression. Spécifité de la série, le personnage s'adresse au téléspectateur pour commenter ses rencontres et son quotidien délirant. Phoebe Waller-Bridge y excelle, nous faisant passer du rire aux larmes en quelques secondes.

Un grand écart qui nous bouleverse, et on n'est pas les seuls. Sur les réseaux, certains se sont enfin mis à la série... et ça s'est évidemment terminé dans les larmes. "Viens de finir Fleabag je suis détruite à jamais" ou bien "personne n'a jamais rien écrit de meilleur" peut-on lire sur Twitter.