"Je suis désolée" : Victoria Mehault s'excuse après sa blague très mal comprise par ses fans

Depuis sa première apparition à la télé dans Les Marseillais aux Caraïbes en 2020, Victoria Mehault a enchaîné les histoires d'amour. Elle a notamment été en couple avec Paga puis Illan, avant d'avoir une relation avec Bastos. Après plusieurs ruptures et retrouvailles, les deux influenceurs se sont séparés définitivement au début de l'année 2022. Mais depuis, Vivi a tourné la page : elle a craqué pour Nicolo sur le tournage des Cinquante, une relation qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Certains ont même pensé qu'ils étaient passés à l'étape supérieure après une photo de bague mais...

"Je voulais juste faire une blague"

Après le buzz de la photo qui laissait penser à des fiançailles, Victoria a calmé tout le monde sur Instagram. En story, la chérie de Nicolo a expliqué qu'ils ne sont pas du tout fiancés et qu'elle voulait uniquement s'amuser... "Je fais une story pour calmer la situation. Je voulais juste faire une blague" a-t-elle d'abord confié à ses abonnés. Vivi a ensuite expliqué qu'elle avait tout simplement pris une photo sur Pinterest et qu'elle ne pensait absolument pas que ça allait faire un tel buzz.

"Je pensais que vous alliez capter (...) La fille, on peut croire de loin que c'est moi, mais je pensais vraiment que vous alliez capter que c'était une blague. Je vois que ça prend grave de l'ampleur" confie ensuite Victoria. La Marseillaise qui avait lâché son téléphone pendant quelques heures a donc ensuite découvert les nombreux articles et tenu à s'excuser auprès de ses abonnés. "Je suis désolée. Je vois que vous êtes super heureux pour nous, ça me touche vraiment mais c'est pas vrai ! Désolée de vous avoir fait un faux espoir." conclut la star du petit écran.